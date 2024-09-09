نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يسعي للإطاحة بـ فوفانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي مفاوضاته المكثفة مع نادي أيك أثينا اليوناني بشأن بيع المهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا بصفة نهائية، حسبما أفادت صحيفة "ذا أثليتيك".

فوفانا، الذي خرج معارًا مرتين من البلوز خلال الفترات السابقة، أصبح محور اهتمام النادي اللندني الذي يسعى للتخلص منه نهائيًا.

يأتي هذا التحرك في إطار محاولات تشيلسي لإعادة هيكلة الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات في اليونان، المقرر نهايتها يوم الأربعاء.

ويأمل البلوز في التوصل إلى اتفاق نهائي مع أيك أثينا في أقرب وقت ممكن، لضمان رحيل اللاعب بشكل دائم.