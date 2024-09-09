نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. فينيست أبو بكر ينتقل إلى هاتاي سبور التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي هاتاي سبور التركي، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الكاميروني فينيست أبو بكر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "X" صورة للاعب وعلق عليها: "وقعنا عقدًا لمدة عام واحد مع المهاجم ذو الخبرة فنسنت أبو بكر".

وجاء تعاقد فريق هاتاي سبور مع المهاجم الكاميروني، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد، للمنافسة على البطولات التي سيشارك بها.

فينيست أبو بكر يعتبر واحد من أفضل المهاجمين داخل القارة الإفريقية، بسبب الأداء المميز الذي ظهر به رفقة الفرق التي مثلها ومنتخب الكاميرون، الأمر الذي يشير إلى نجاح الصفقة.