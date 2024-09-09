نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يرفض تأجيل مباراة بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، طلب الاتحاد الإفريقي "كاف" بتغيير موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وواجه منتخب بوتسوانا أزمة في وصوله إلى أراضيه، بسبب مشكلة في الراعي الرسمي للطيران، مما تأخر وصولهم إلى بوتسوانا حتى مساء اليوم.

وكان من المقرر، أن تقام مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة منتخب مصر، لتقام في الساعة التاسعة مساء غدا الثلاثاء بدلا ظن الرابعة عصرا.

من جانبه أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، رفض طلب الكاف بتأجيل مباراة مصر ضد بوتسوانا، وذلك بسبب ارتباط اللاعبين المحترفين والمحليين بمواعيد رفقة أنديتهم.

وقد أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا، إلى الاتحاد الإفريقي، يرفض من خلاله طلب تأجيل مباراة مصر ضد بوتسوانا، بسبب الارتباطات التي ذكرت سلفا.