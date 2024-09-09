نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير.. فنربخشة يضم كوستيتش لمدة موسم قادما من يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق فنربخشة التركي بقيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، في الحصول على خدمات فيليب كوستيتش، لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير صحفية تركية، أن فرنبخشة حصل على توقيع اللاعب بشكل رسمي، ويخضع للفحص الطبي قبل التوقيع العقود والإنضمام إلى الفريق.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" أن فنربخشة سيتحمل راتب اللاعب بالكامل خلال موسم 2024-2025، الأمر الذي يجعل يوفنتوس يوفر أكثر من 3 ملايين يورو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت"، أجرى كوستيتش مكالمات مع مواطنه تاديتش ومدرب فنربخشة مورينيو قبل قبول العرض من النادي التركي.