الرياضة

برنامج تأهيلي خاص.. آخر تطورات إصابة "نيمار"

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

أدى سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المُقبلة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


جاء ذلك بسبب معاناة "نيمار" من شد عضلي، وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بوضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم  14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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