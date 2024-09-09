نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تأهيلي خاص.. آخر تطورات إصابة "نيمار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدى سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المُقبلة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



جاء ذلك بسبب معاناة "نيمار" من شد عضلي، وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بوضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.