نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات خاصة وتدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فنية قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأدي الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، تدريبات فنية تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق.



وقام فيستني بمنح الرباعي العديد من التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء التدريبات.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.