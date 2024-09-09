نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية تجمع جوميز بلاعبي الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين داخل أحد القاعات المخصصة بالقلعة البيضاء، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص "جوميز" خلال المحاضرة التي استمرت لمدة 30 دقيقة، على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين، بجانب بعض الأفكار الخططية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية.



وقام المدير الفني بتوضيح بعض الملاحظات وفقًا للتقارير المجمعة من معسكر الفريق الأخير ببرج العرب.



والجدير بالذكر، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ستسافر إلى كينيا في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس المقبل، استعدادًا لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 14 من الشهر الجاري.