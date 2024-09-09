أحمد جودة - القاهرة - لاعب البترول يدعم صفوف رايه وأربعة لاعبين جدد في الفريق

يواصل نادي رايه بقيادة أشرف توفيق المدير الفني تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين.

وضم نادي رايه محمود عوكل لاعب بترول اسيوط رسميا بداية من الموسم القادم على سبيل الإعارة عارة بنية البيع.

وتم انتقال اللاعب لنادي رايه بعد موافقة مجلس إدارة البترول برئاسة الأستاذ ايهاب فايز ومدير الكرة الكابتن ياسر سمير

وتم توقيع العقود في حضور اللواء عبدالجليل امام المشرف على الكرة والمقدم اسلام منير المنسق العام واحمد ابو العنين وكيل اللاعب واشرف توفيق المدير الفني.

وكان نادي رايه قد تعاقد مع محمد السيد قادما من فاركو واسامه خليل لاعب غزل المحلة ورمضان محمد لاعب فيوتشر وابراهيم صلاح القناة والنصر السابق.