مودرن سبورت يتعاقد مع عبدالرحمن شيكا

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أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، إجراءات التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن شيكا لاعب فريق الإنتاج الحربي السابق ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

مودرن سبورت يضم عبدالرحمن شيكا

ويعد صاحب الـ٢٥ عامًا والذي يجيد اللعب في مركز خط الوسط المهاجم أحد أبرز المواهب بالدوري المصري خلال الأونة الأخيرة، حيث لعب لأندية الإنتاج الحربي وطلائع الجيش فضلًا عن إنضمامه لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

وقال شيكا خلال تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "أتمنى أن أقدم موسم قوي مع مودرن سبورت، شرف كبير لي أن انضم لهذا الفريق".

وأضاف: "أعتقد أن هذه الخطوة فرصة رائعة، نادي كبير وأطمح أن ننافس الموسم المقبل على كل البطولات".

وأتم كلماته: "هدفي الأن أن أظهر بشكل قوي مع مودرن سبورت وأن يكون بوابتي للإنضمام إلى منتخب مصر، فهو حلمي وقادر على تحقيقه".

