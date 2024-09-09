نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي المصري البورسعيدي، في مفاوضات جادة مع نادي بيراميدز للتعاقد مع لاعب خط الوسط محمد رضا بوبو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصري يريد ضم بوبو

تأتي هذه المفاوضات تلبيةً لطلب المدير الفني للفريق علي ماهر، الذي يرى في بوبو إضافة قوية لتشكيلة الفريق، خاصة مع تطلعات النادي لموسم مميز في الدوري المصري الممتاز.

وكشفت مصادر داخل النادي أن الساعات الأخيرة شهدت تطورات إيجابية في المفاوضات، حيث يسعى المصري البورسعيدي لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن قبل إغلاق باب الانتقالات.

تسعي ادارة المصري لتقديم عرض مالي مغري لبيراميدز من أجل إقناعهم بالتخلي عن خدمات اللاعب الذي قدم أداءً لافتًا الموسم الماضي.