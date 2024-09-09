عاجل.. الكاف يؤجل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل مباراة مننخب مصر الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب بوتسوانا، والتي من المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا

حيث كان من المقرر انطلاق مباراة مصر ضد بوتسوانا، مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

الكاف يعلن تأجيل مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الاتحاديين المصري والبوتسواني، بانطلاق مباراة مصر ضد بوتسوانا، مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت بوتسوانا، والساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب كاب فيردي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا.