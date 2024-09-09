نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يعلق على إنجاز رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هاري كين نجم منتخب إنجلترا وبايرن ميونخ الحالي وتوتنهام هوتسبير السابق، عن نجم واسطورة منتخب البرتغال ويوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد الاسبق.

واجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب ايرلندا في الجولة الأولى من تصفيات دوري امم اوروبا، وانتهت بفوز الاسود الثلاثة بنتيجة هدفين دون رد سجلهما جريلتش ورايس

تضم مجموعة إنجلترا كل من منتخبات ايرلندا واليونان وفنلندا، وانتصرت اليونان على فنلندا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف.

هاري كين يتحدث عن رونالدو

قال هاري كين في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة منتخب ايرلندا: “رؤية كريستيانو رونالدو أمس وهو يسجل هدفه رقم 901 في مسيرته ومشاهدته يتنافس في سن 39 عامًا تُلهمني لمواصلة المنافسة لأطول فترة ممكنة”.

كان كريستيانو رونالدو استطاع أن يحقق إنجازًا مهما وتاريخا بالوصول إلى الهدف رقم ٩٠٠ في مسيرته الكروية مع المنتخبات والأندية.