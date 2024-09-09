نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب تشكيلة ريال مدريد أمام سوسيداد.. هجوم مرعب ومفاجأة بشأن زميل روديجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق ريال مدريد، مواجهة قوية أمام ريال سوسيداد يوم السبت المقبل والموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام سوسيداد

كشف موقع “ريليفو” الإسباني، تشكيلة ريال مدريد التي سيعتمد عليها المدرب كارلو أنشيلوتي في مباراة سوسيداد القادمة بالليجا.

أشار الموقع الإسباني إلى إن أنشيلوتي سيبدأ بخط هجوم مكون من؛ الثنائي البرازيلي روديجر وجورنيور فينيسيوس إضافة إلى الفرنسي كيليان مبابي.

كما ينوي أنشيلوتي، الاعتماد على خدمات الظهير الأيمن داني كارفخال بجوار أنطونيو روديجر في قلب الدفاع، بدلًا من البرازيلي إيدير ميليتاو الذي يغيب للإصابة.

وإليكم تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سوسيداد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

تيبو كورتوا خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، كارفخال، لوكاس فاسكيز

فران جارسيا، روديجر، كارفخال، لوكاس فاسكيز خط الوسط: إبراهيم دياز، مودريتش، فالفيردي

إبراهيم دياز، مودريتش، فالفيردي خط الهجوم: فينيسيوس، مبابي، رودريجو

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد

يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على سوسيداد بملعب “ريالي أرينا”، يوم السبت المقبل، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل فريق ريال مدريد، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط بينما يتواجد سوسيداد بالمركز الثاني عشر ومعه 4 نقاط بعد لعب 4 جولات.