نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطاقة الدولية تصل.. أرون بوبيندزا لاعبًا رسميًا في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن البطاقة الدولية للاعب الجابوني أرون بوبيندزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد، قد وصلت بالفعل منذ يوم 6 سبتمبر الجاري.



وأشار، إلى أن البطاقة الدولية للاعب الجابوني وصلت من الدوري الأمريكي بعد رحيله عن نادي سينسيناتي في الفترة الماضية.



وأكد المصدر على أن اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، أصبح على ذمة نادي الزمالك.



وكانت حسابات الزمالك الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قد كتبت:" بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا"



وكان الزمالك سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، كما تعاقد الأبيض مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.