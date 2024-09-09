نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس باريس سان جيرمان يكشف مثله الأعلي وسبب رحيله عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإسباني أرنو تيناس حارس مرمي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مشاعر الضيق التي انتابته عقب رحيله عن صفوف فريق برشلونة.

وقال الحارس الإسباني، في تصريحات لبودكاست "Que Thi Jugues" الفرنسية، " رحيلي عن برشلونة، لأن النادي لم يقدم لي أي عرض تجديد، كنت سأوقع على أي عقد، كنت سأبقى أو أغادر على سبيل الإعارة".

حارس برشلونة السابق يمدح كيليان مبابي

وواصل أرنو تيناس حديثه، قائلًا "عندما اكتشفت أنني حر، قضيت بضعة أيام سيئة، يعتقد الناس أن الأمر سهل وهو ليس كذلك".

وعن زميله السابق كليان مبامي، قال حارس باريس سان جيرمان، "مبابي جيد جدًا وهو في القمة كشخص، دائما ذو وجه طيب، يضحك، يمزح مع الجميع".

وأضاف "مثلي الأعلى هو فيكتور فالديس، أعتقد أنه يحتاج إلى تحية أخيرة لبرشلونة، فهو يستحق ذلك".

وانتقل أرنو تيناس البالغ من العمر 23 عاما، إلي صفوف العملاق الفرنسي صيف 2023 قادما من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.