نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. ماذا قدم كونراد ميشالاك صفقة الزمالك المنتظرة في 10 مواسم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الزمالك من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق أحد السعودي.

ويجري نادي الزمالك مفاوضات حاليًا مع اللاعب البولندي لحسم التعاقد معه بشكل رسمي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

معلومات عن كونراد ميشالاك صفقة الزمالك المنتظرة

كونراد ميشالاك من مواليد 7 فبراير 1997 في مدينة بلاونيس، بولندا، ويبلغ عمره 26 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي ويبلغ طوله 1.76 سم، ويفضل اللعب بالقدم اليمنى.

بدأ اللاعب مسيرته الاحترافية في صفوف نادي تشارني زاغان البولندي عام 2009، وتنقل بعدها بين عدة أندية بولندية، حتى انتقل لصفوف نادي أخمات جروزني الروسي في أولى تجاربه الاحترافية خارج بولندا عام 2019.

لعب ميشالاك مع بعض الأندية التركية منها أنقرة غوجو، ويرزا سبور، وكونيا سبور، قبل انتقاله لصفوف نادي أحد السعودي عام 2023 قبل دخول الزمالك في مفاوضات لضمه هذا الصيف.

خاض كونراد ميشالاك 275 مباراة على مدار 10 مواسم في مشواره مع الأندية التي لعب لها سجل 29 هدفًا، بينما أرسل 32 تمريرة حاسمة وحصل على 14 بطاقة صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقًا.

لم ينضم لمنتخب بولندا الأول خلال مشواره في الملاعب، ولكنه خاض 8 مباريات مع منتخب بولندا تحت 20 عاما وسجل هدفين، فيما لعب 15 مباراة مع منتخب تحت 21 عامًا وسجل 3 أهداف.

حصل اللاعب على 3 بطولات خلال مسيرته الكروية حيث توج بلقب الدوري البولندي مرتين مع ليجيا وارسو وكأس بولندا مرة مع فريق ليجيا غدانسك، بينما لم يحقق أي بطولات خارج بولندا.

وخاض ميشالاك 32 مباراة في تجربته الأخيرة مع فريق أحد السعودي وسجل 9 أهداف وصنع 3 آخرين، وخاض 3 مباريات مع الفريق هذا الموسم سجل هدف وصنع آخر.

