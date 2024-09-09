نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يقترب من ضم قائد المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، من حسم التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتواصل نادي الإسماعيلي، مع عمرو موسى كابتن فريق المصري البورسعيدي، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد رحيله عن المصري.

ورحل عمرو موسى عن فريق النادي المصري بعد انتهاء عقده مع الفريق البورسعيدي، وذلك بعدما قضى 11 عام ضمن صفوف فريق المصري.

ويسعى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، إلى تدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات خلال فترة الميركاتو الحالي، وذلك من أجل تفادي أخطاء المواسم الماضية.

جدير بالذكر، أن نادي الإسماعيلي قد أتم إتفاقه مع اللاعب الايفواري يايا سوجو دوجو، ويتم حاليا وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي.

