نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: إمام عاشور سيشارك أمام جورماهيا الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان إمام عاشور يقترب من المشاركة أمام جورماهيا الكيني في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف شبانة ان المصادر الطبية أكدت جاهزية اللاعب للسفر مع بعثة الفريف لملاقاة بطل كينيا يوم الأحد الموافق ١٥ من شهر سبتمبر الحالي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة مع المنتخب الوطني في المعسكر الأخير قبل مباراة الرأس الأخضر والتي انتهت بفوز الفراعنة ٣/٠.

