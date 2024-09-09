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أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، أولى صفقات البلوجرانا اليت سيتم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال لويس روخو صحفي "ماركا" الإسبانية، أن أوسكار مينغيثا الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو سيكون أولى صفقات النادي الكتالوني في الميركاتو الشتوي.

برشلونة يستهدف أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي



وأضاف روخو:" مع بحث برشلونة المستمر عن ظهير أيمن فإن هنالك لاعبًا تحت السيطرة وهو أوسكار مينغيثا".

وتابع:" مينغيثا الذي يُقدم مستويات رائعة مع سيلتا فيجو، وبسببها انضم للمنتخب الإسباني لديه شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو".

وأختتم قائلًا:" برشلونة يملك 50% من بطاقته، إذا أراد سيلتا بيعه فإن للنادي الكتالوني الأولوية وبـ10 مليون يورو فقط".

