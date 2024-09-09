الرياضة

إصابة فالكاو في الساق اليمنى

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أحمد جودة - القاهرة -   تعرض راداميل فالكاو لإصابة أثناء مباراة فريقه الجديد ميوناريوس أمام أونسي كالداس في الجولة التاسعة من النصف الثاني للدوري الكولومبي لكرة القدم.

وخرج المهاجم الكولومبي، البالغ من العمر 38 عامًا، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي أقيمت فجر اليوم الإثنين، بسبب "إصابة عضلية في ربلة ساقه اليمنى"، حسبما أعلن ناديه.

بيان.. إصابة فالكاو في الساق اليمنى
 


وأضاف النادي "سننتظر 48 ساعة لإجراء الفحوصات التشخيصية وبالتالي تحديد درجة الإصابة".
وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ليحتفظ أونسي كالداس بصدارة الترتيب بـ20 نقطة، بينما يحتل ميوناريوس المركز التاسع بإحدى عشر نقطة.
وكان فالكاو انتقل لصفوف ميوناريوس في 20 يونيو (حزيران) الماضي، قادما من رايو فايكانو الإسباني
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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