نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإيطالي توتو سكيلاتشي في حالة حرجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتجز اللاعب الدولي الإيطالي السابق سلفاتوري "توتو" سكيلاتشي، هداف مونديال كأس العالم 1990 في إيطاليا والذي خضع للعلاج منذ فترة من سرطان القولون، في المستشفى في حالة خطيرة في باليرمو (صقلية- جنوب إيطاليا).

الإيطالي توتو سكيلاتشي في حالة حرجة



ونشر أقارب مهاجم يوفنتوس السابق على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شائعة في الساعات القليلة الماضية عن وفاته: "حبيبنا توتو في حالة مستقرة ويخضع للمراقبة من قبل فريق من الأطباء بشكل مستمر ليلًا ونهارًا".

ويحتجز لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 59 عامًا والذي فاز بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين (مع يوفنتوس وإنتر)، داخل قسم أمراض الرئة في (المستشفى المدني) في عاصمة صقلية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن توتو سكيلاتشي، الذي خضع لعمليتين جراحيتين لعلاج سرطان القولون، في حالة حرجة، بعدما عاد المرض، الذي بدا أنه تم التغلب عليه قبل عام، إلى الظهور بقوة شديدة.

