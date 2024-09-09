نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس تشعل رغبة ألمانيا في استضافة البارالمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعلت الأجواء الرائعة في دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في باريس، الرغبة لدى العديد من الرياضيين الألمان والمسؤولين في اللجنة البارالمبية الألمانية لإستضافة البارالمبياد في البلاد.

وقالت جولين وولف، التي فازت بميدالية فضية وأخرى برونزية في منافسات تنس الطاولة في باريس:" ربما لن أتواجد بها كرياضية، ولكن سيكون من الرائع أن أتواجد بها كمشجعة. يمكنني فقط أن أطلب من الجميع: أرجوكم ادعموا هذا".



وقال توماس شميدبرجر الفائز بميداليتين فضيتين في تنس الطاولة: "أنا من أشد المعجبين بهذه الفكرة. كيف يمكن أن تشعر عندما تلعب أمام شعبك؟ أتمنى أن يجرب كل رياضي هذا الأمر مرة واحدة في مسيرته".

ولكن في البداية طالب كارل كويد، رئيس بعثة ألمانيا، تحليل طلبات الاستضافة السابقة التي لم تنجح.

وفشل ملف التقدم للايبزج لاستضافة البطولة في 2012 خلال عملية الاختيار المسبق، بينما أوقف سكان هامبورج المشروع في 2024 في استفتاء شعبي.

في الوقت نفسه، لا يوجد شك في أن اللجنة الألمانية البارالمبية تدعم تنظيم الحدث في ألمانيا.

وقال يوليوس بوشر رئيس اللجنة الألمانية البارالمبية: "الأولمبياد هي ذروة التطور الرياضي في أي بلد. تجلب الكثير من الرياضة، والوعي، والحياة، وأيضًا الأموال".

واتخذت الحكومة الألمانية موقفا واضحا، حيث وقعت مؤخرا نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، التي تتضمن حقيبتها الوزارية شؤون الرياضة، على إعلان نوايا بتنظيم أولمبياد 2040 في ألمانيا.

