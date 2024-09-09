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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الصفقات التي يسعي نادي برشلونة الإسباني إلى حسمها خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل تدعيم الفريق بشكل أكبر.

وقال فيرناندو بولو صحفي "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن وكيميتش قائد بايرن ميونخ يُعدان هدفان حقيقيان للفريق الكتالوني في السوق القادم.

برشلونة يحدد صفقاته في الميركاتو القادم



وأضاف:" أحد الدوافع هو حالة عدم اليقين مع أراوخو وفرينكي دي يونج، حيث أن عقودهما تنتهي الصيف القادم وقد يبيعهما النادي إذا لم يُجددا عقودهما، لتجنب خسارتهما مجانًا في صيف 2026".

وأشار بولو إلى أن خوان لابورتا يريد الحصول على خدمات ثنائي منتخب ألمانيا، خاصة وأن بايرن ميونخ يريد بشدة التعاقد مع جوناثان تاه، بالإضافة أيضًا إلى أن ريال مدريد الغريم التقليدي للبارسا عينه على كيميتش.

