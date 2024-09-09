نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مستقبل محمد صلاح مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن آخر تطورات مستقبل الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.



ووفقًا لموقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني، فأن ليفربول يسعي جاهدًا لتجديد عقد محمد صلاح خلال الفترة الحالية، وسط التكنهات التي تشير إلى رحيله بنهاية الموسم الجاري.



ويسعي كبار أندية دوري روشن السعودي وعلى رأسهم اتحاد جدة للتعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

آخر تطورات مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف أيضًا الحصول على خدمات الفرعون المصري في الميركاتو الصيفي القادم.



ويتبقى موسم وحيد على نهاية عقد محمد صلاح مع الريدز، وهناك احتمال كبير برحيله مجانًا في صيف 2025.

