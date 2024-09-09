نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودريجو يكشف عن أحلامه مع ريال مدريد هذا الموسم.. ويتحدث عن علاقته بـ مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدولي البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد، عن أحلامه وطموحاته مع فريقه الإسباني هذا الموسم.

وقال البرازيلي رودريجو في تصريحات صحفية، صباح اليوم الأثنين، "أريد الفوز بجميع الألقاب التي فزت بها عدة مرات بالفعل".

رودريجو: ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم

وأضاف "ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم وهذا ما يحفزني، أن أكون على مستوى أفضل نادٍ في العالم كل يوم".

وواصل نجم ريال مدريد حديثه، قائلًا، "لهذا السبب أستيقظ كل يوم للتدريب، حتي أصبح أفضل".

وأوضح ” في المنتخب أفضل أن ألعب كلاعب خط وسط مهاجم صانع لعب أعتقد أن هذا المركز يناسبني بشكل أفضل”.

وأفاد “في مدريد أفضل اللعب على الأجنحة وهذا الأمر يعتمد على أسلوب اللعب، كوني ألعب بأكثر من مركز يساعدني على التأقلم مع أسلوب اللعب في الفريق أو المنتخب”.

وعن علاقته بالمنضم حديثا الفرنسي كليان مبابي إلي صفوف الملكي، أجاب البرازيلي "علاقة جيدة جدًا، مبابي شخص لطيف جدًا، بالإضافة إلى جودته كلاعب أعتقد أننا نتعرف على بعضنا أكثر كل يوم، ونحاول التفاهم بشكل أفضل داخل الملعب، لكن الانطباعات الأولى عنه كانت ممتازة فهو شخص طيب جدًا وموهوب ويملك كل شيء لمساعدتنا في ريال مدريد”.

ويستعد رودريجو لمواجهة قوية مع منتخب بلاده أمام منتخب باراجواي يوم الأربعام القادم في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

