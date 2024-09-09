انت الأن تتابع خبر منتخب النشامى يلتقي نظيره الفلسطيني في ماليزيا الثلاثاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الفلسطيني في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عند الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء، بتوقيت عمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

واختار منتخب فلسطين الملعب الماليزي ليكون ملعبه البيتي في مباراة الغد.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب المنتخب الوطني منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والكويت وسلطنة عمان وفلسطين.

وتعادل المنتخب الوطني في الجولة الأولى من الدور الحاسم مع منتخب الكويت 1-1، فيما تعادل منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية بدون أهداف.

وينهي المنتخب الوطني اليوم تحضيراته استعدادا للمباراة المهمة التي يتطلع فيها المنتخب لتحقيق الفوز، لتعزيز حظوظه بالمنافسة على التأهل للمونديال.