نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة طارئة من اتحاد بوتسوانا لنظيره المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اتحاد بوتسوانا لكرة القدم اليوم الإثنين إنه "طلب من الاتحاد الأفريقي تأجيل مباراته أمام منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب عدة ساعات".

رسالة طارئة من اتحاد بوتسوانا لنظيره المصري

وأضاف اتحاد بوتسوانا عبر صفحته على موقع فيسبوك أنه بسبب تأخر عودة بعثة الفريق من موريتانيا إلى صباح الغد بدلًا من منتصف ليلة أمس، فقد طلب من "كاف" تأجيل مباراة مصر عدة ساعات لتقام مساء الغد.

ومن المقرر أن تستضيف بوتسوانا منتخب مصر ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، لكن بوتسوانا طلبت تأجيل المباراة لتقام في المساء نظرًا لعودة بعثة منتخبها الوطني من موريتانيا صباح الغد، أي قبل موعد المباراة بعدة ساعات فقط.

وأوضح اتحاد بوتسوانا أنه ينتظر رد "كاف" على طلب التأجيل، بينما وصلت بعثة المنتخب المصري بالفعل إلى بوتسوانا.

وخسرت بوتسوانا 0-1 في موريتانيا يوم السبت الماضي، فيما فازت مصر 3-0 على الرأس الأخضر قبلها بيوم واحد.

وتتصدر مصر وموريتانيا المجموعة بثلاث نقاط من الانتصار في الجولة الأولى فيما ظلت بوتسوانا والرأس الأخضر دون رصيد.