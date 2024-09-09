الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: إسبانيا تنهي الألعاب البارالمبية بـ40 ميدالية.. بيلد: دي ليخت يسخر من البوندسليجا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: إسبانيا تنهي الألعاب البارالمبية بـ40 ميدالية.. بيلد: دي ليخت يسخر من البوندسليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 9-09- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم


- لاجازيتا ديلو سبورت:

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 الهيمنة في بطولة اميركا
سينر انت فريد


- كورييري ديلو سبورت: 

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سينر ينتصر في بطولة ​اميركا المفتوحة​
لا حدود لطموحه

 

- ماركا: 

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اسبانيا ٤-١ سويسرا
اسبانيا تحصد الاداء الكامل على عشرة
عودة المجلة الرياضية: اصدار ذهبي
روغليتش يوقع على لعبة البوكر الخاص به
اسبانيا تنهي الالعاب البارالمبية بـ40 ميدالية
جائزة سان مارينو الانتصار الثاني لمارك ماركيز

- بيلد: 

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دي ليخت يسخر من البوندسليجا بعد رحيله بفترة عن البايرن

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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