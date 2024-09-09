نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: إسبانيا تنهي الألعاب البارالمبية بـ40 ميدالية.. بيلد: دي ليخت يسخر من البوندسليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 9-09- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم



- لاجازيتا ديلو سبورت:

الهيمنة في بطولة اميركا

سينر انت فريد



- كورييري ديلو سبورت:

سينر ينتصر في بطولة ​اميركا المفتوحة​

لا حدود لطموحه

- ماركا:

اسبانيا ٤-١ سويسرا

اسبانيا تحصد الاداء الكامل على عشرة

عودة المجلة الرياضية: اصدار ذهبي

روغليتش يوقع على لعبة البوكر الخاص به

اسبانيا تنهي الالعاب البارالمبية بـ40 ميدالية

جائزة سان مارينو الانتصار الثاني لمارك ماركيز

- بيلد:

دي ليخت يسخر من البوندسليجا بعد رحيله بفترة عن البايرن