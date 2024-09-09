نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب بوتسوانا تطالب بتأجيل مواجهة مصر بتصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسل مسئولو منتخب بوتسوانا طلبا رسميا للكاف من أجل تأجيل مواجهتهم أمام منتخب مصر المقرر لها غدا الثلاثاء بسبب ظروف تأخر عودة المنتخب من موريتانيا عقب خسارته في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

بوتسوانا تطالب بتأجيل مواجهة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

وعلمت مصادرنا أن المؤتمر الصحفي للمباراة قد تم إلغاؤه بسبب تأخر عودة منتخب بوتسوانا حيث تعود المشكلة إلى أمور متعلقة براعي منتخب بوتسوانا وهو ماتسبب في تأخر توفير طائرة من أجل عودة منتخب بوتسوانا في الموعد المحدد.

وكان المنتخب المصري قد إفتتح التصفيات بفوز كبير على الرأس الأخضر بثلاثية دون رد إحتل بها الفراعنة صدارة المجموعة الثالثة متفوقا على منتخب موريتانيا بفارق الأهداف ونفس الرصيد 3 نقاط لكلا المنتخبين بينما تتذيل بوتسوانا والرأس الأخضر ترتيب المجموعة.