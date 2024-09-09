نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام فعاليات مهرجان ليالي مراكز الشباب ببورسعيد ضمن مبادرة "بداية جديدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مركز شباب الاستاد بمحافظة بورسعيد فعاليات حفل ختام مهرجان ليالي مراكز الشباب، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بقيادة الدكتور محمد عبد العزيز، مدير المديرية.

يأتي هذا المهرجان في إطار مبادرة "بداية جديدة" التي تهدف إلى دعم الشباب وتنميتهم رياضيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة على مدار اليوم.

انطلق المهرجان بمشاركة أكثر من 3000 متسابق، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات التي جمعت بين الترفيه والرياضة والفنون والثقافة، لتعزيز الروح الرياضية والإبداعية لدى الشباب. وقد أكد الدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، أن المهرجان يأتي ضمن خطة الدولة لدعم الشباب وتنمية مهاراتهم المختلفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

تضمن الحفل الختامي توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الأنشطة، وسط حضور كبير من القيادات الشبابية والرياضية في المحافظة حيث أشاد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بالجهود المبذولة لتنظيم المهرجان وأهمية تلك الفعاليات في تنمية الأجيال الشابة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تقديم الدعم الكامل لكل المبادرات الشبابية.