نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة المسابقات السابق منتقدا عامر حسين: بقالك 15 سنة ومش عارف تنظم المسابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أبدى حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، غضبه بسبب الهجوم ضده من قبل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الحالي.

تصريحات حسام الزناتي

وقال الزناتي في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد والذي يذاع عبر راديو 9090: عامر حسين زعلان إنه متكرمش، طب دا ميبينش ليك انك مش بتضيف اي حاجة للمسابقة.

وأضاف: عامر حسين بقاله 15 سنة ماسك المسابقة ومش عارف ينظمها، وبنخلص الموسم في وقت طويل وقياسي مش بيحصل في أي مسابقة في العالم.

وتابع: المفروض تدفع فلوس مش تاخد فلوس عشان تتواجد في منصبك، ودا نظرا لإمكانياتك الضعيفة.

