نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد ليسوتو اليوم الإثنين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستضيف منتخب ليسوتو، منتخب المغرب، اليوم الاثنين 9 سبتمبر، في مواجهة تجمع بين المنتخبين في إطار منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا 2025.

القناة الناقلة لمباراة المغرب ضد ليسوتو

تذاع تلك المباراة بين منتخبي المغرب وليسوتو عبر قناة بين سبورتس 2 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم افريقيا المقبلة.

ونجح منتخب المغرب في الانتصار بالجولة الأولى على حساب منتخب الجابون، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما خسر منتخب ليسوتو أمام منتخب إفريقيا الوسطى، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أيضا.

المغرب تستضيف أمم إفريقيا

يذكر أن منتخب المغرب هو الذي يستضيف بطولة إفريقيا المقبلة 2025 على ملاعبه ووسط جماهيره.