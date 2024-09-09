نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدوري الممتاز ب للمجموعة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا عن موعد قرعة الدوري الممتاز "ب" للمجموعة الثانية (أ-ب) والتي ستجري غد الثلاثاء، حيث ستتوزع الفرق المشاركة في هذه المجموعة لتحديد المباريات وجدول المنافسات.

اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدوري الممتاز ب للمجموعة الثانية

تعد هذه المجموعة من أهم مجموعات الدوري الممتاز "ب"، وتشهد تنافسًا قويًا بين الأندية على الصعود للدوري الممتاز.

وتم تقسيم الأندية المشاركة بدوري القسم الثاني ب إلى 3 مجموعات، على أن يتم تقسيم كل مجموعة إلى مجموعتين فرعيتين.، وجاءت تقسيماتها كالتالي:

المجموعة الأولى

أندية الصعيد وتضم تليفونات بني سويف، الألومنيوم، طهطا، نجوم مصر، الأقصر، شبان قنا، مصر المقاصة، قوص، شباب طامية، شباب سوهاج، النصر للتعدين، الفيوم، المنيا، الواسطى، أسمنت أسيوط، مكاديء توت عنخ آمون، البداري، المدينة المنورة، كيما أسوان، وبني مزار.

المجموعة الثانية

أندية القاهرة والقناة وتضم النجوم، جمهورية شبين، العبور، النصر، الشمس، المريخ، بورفؤاد، المستقبل سبورت، جنوب سيناء، الإنتاج الحربي، مصر للتأمين، ألو إيجيب، إيسترن كومباني، نجمة سيناء، اتحاد الشرطة، دياموند، الشرقية، البلاستيك، بنها، تيم إف سي.

المجموعة الثالثة

أندية بحري تضم شباب القزازين، مالية كفر الزيات، بايونيرز، اتحاد نبروة، صيد المحلة، كفر الشيخ، بني عبيد، مركز التنمية الشبابية بتلا، بيلا، دمياط، ميجا سبورت، دكرنس، الأوليمبي، الحمام، الهلال بالضبعة، طلائع الأسطول، دلفي، ألعاب دمنهور، المجد السكندري، الزهور بمطروح، شباب كوم حمادة، أصحاب الجياد، والجزيرة بمطروح.