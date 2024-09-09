نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب ضد ليسوتو في تصفيات أمم افريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب ليسوتو، اليوم الاثنين 9 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويخوض منتخب المغرب تصفيات أمم إفريقيا رغم استضافته ومشاركته في أمم إفريقيا المقبلة، ولكنه يشارك بالتصفيات ضمن الاستعداد للبطولة.

المغرب ضد ليسوتو

تُقام المباراة بين منتخبي المغرب وليسوتو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس إذاعتها لمباراة منتخبي المغرب وليسوتو عبر قناة بين سبورتس 2 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لتصفيات أمم إفريقيا.