كاسترو يقوم بتصعيد عدد من اللاعبين إلى الفريق الأول

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رياض - احمد صلاح - قام لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي بتصعيد عدد من اللاعبين للتدريب مع الفريق الأول،وذلك لسد العجز الناتج عن استدعاء اللاعبين للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي.

وقالت بعض التقارير الصحفية أن كاسترو قام بتصعيد ١١ لاعباً من مواليد عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ لخوض التدريبات مع الفريق الأول،وقد استعان كاسترو بحارسي مرمي مواليد ٢٠٠٦ مبارك البوعينين و ٢٠٠٨ عبد الرحمن العتيبي،والمدافعين مواليد ٢٠٠٦ عبد الإله الهزازي وفيصل الزير وخالد نعمان،كما ضم لاعبي الوسط مواليد ٢٠٠٦ عبد الرحمن العتيبي وعبد الرحمن مطيران،وقد تم تصعيد حبيب النتيف مواليد ٢٠٠٨،والمهاجمين فراس عكاش وأبكر خبراني وحمزة يوسف مواليد ٢٠٠٦.

ويفتقد نادي النصر بجانب نجوم المنتخب السعودي عدد من النجوم الذين انضموا إلى منتخب بلادهم وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو و السنغالى ساديو ماني والإسباني ايميريك لابورت والبرازيلي ماتيوس بنتو ومواطنه ويسلي جاسوفا.

ويحاول كاسترو لم شمل الفريق من جديد والمنافسة بقوة على البطولات الي يشارك فيها هذا العام وخاصة بعد خسارة نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال في افتتاحية هذا الموسم.