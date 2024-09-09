تأكد غياب دينامو برشلونة 10 أشهر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة عن موعد العملية الجراحية للاعبه الشاب مارك بيرنال، بعد تعرضه لإصابة قوية، وفقًا لتقرير صحفي إسباني.

تأكد غياب بيرنال برشلونة 10 أشهر

بيرنال تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه ضد رايو فاليكانو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأوضح برشلونة أن اللاعب يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، بالإضافة إلى إصابة في الغضروف المفصلي الخارجي.

وبحسب صحيفة "آس" الكتالونية، سيخضع بيرنال (17 عامًا) للجراحة غدًا الاثنين.

ووفقًا للتقديرات، سيغيب بيرنال عن التدريبات والمباريات الرسمية لمدة لا تقل عن 10 أشهر، مما يعني غيابه عن بقية الموسم الحالي.

يذكر أن برشلونة يتصدر حاليًا جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.