من هو معلق مباراة فرنسا ضد بلجيكا اليوم الإثنين في دوري الأمم الأوروبية؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المنتخب البلجيكي، مساء اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

متى تنطلق مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية؟

وستنطلق صافرة مباراة منتخب فرنسا ضد بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة فرنسا ضد بلجيكا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، حيث تعد الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات دوري أمم أوروبا.

معلق مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري أمم أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت تعيين المعلق المميز خليل البلوشي، للتعليق على أحداث مباراة فرنسا ضد بلجيكا في أمم أوروبا.