نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يغلق باب العرض الروماني لبوبيندزا ويثبت تعاقده رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور أخر المستجدات الخاصة بصفقة الجابوني أرون بوبيندزا وموقفه من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وقال الغندور في تصريحاته ببرنامج "ستاد المحور" بأن اللاعب تلقى خلال الساعات الأخيرة عرضًا من أحد الأندية الرومانية لضمه، ولكن سرعان ما تدخل المجلس الأبيض لغلق هذا الباب.

وأضاف: إدارة الزمالك كلفت أحد الوسطاء للتدخل بشكل سريع لمنع أي مفاوضات، حيث تم إخطار النادي الروماني بتعاقد النادي الأبيض مع اللاعب، وتوقيع بوبيندزا على اتفاقية الشراء بجانب وصول البطاقة الدولية.

وتابع: الوسيط أخطر النادي الروماني بأن أي تفاوض أو تعاقد مع اللاعب سيكون سبب في تقديم شكوى ضدهم في فيفا، لأن اللاعب على وقع على اتفاقية انتقاله إلى الزمالك.

وأتم: الزمالك حفظ حقه بالتواصل من خلال وسيط، بالإضافة لنشر صورة للاعب على الصفحة الرسمية وإعلان توقيعه على الاتفاقية ووصول بطاقته الدولية، حيث هناك تواصل مع بوبيندزا لتحديد موعد وصوله في الساعات القادمة.