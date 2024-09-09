نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي يكشف عن تحسن حالة إيهاب جلال ويأمل في أخبار جيدة خلال 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف حمد إبراهيم المدرب المساعد لفريق الإسماعيلي، مستجدات الحالة الصحية لإيهاب جلال المدير الفني للدراويش.

وقال حمد إبراهيم في مداخله هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، أن حالة إيهاب جلال في تحسُن.

وتابع المدرب العام لفريق الإسماعيلي، الحمدلله ماشين بشكل كويس والنهارده أول يوم في التحسُن ومش عاوزين نتكلم غير ما يكون في تحسُن كبير.

وأضاف:" خلال ٤٨ ساعة بإذن الله سيكون هناك أخبار جيدة بإذن بشأن حالة إيهاب جلال الصحية".

وأكمل:" هناك رفض في دخول أي فرد على كابتن إيهاب خلال الفترة الحالية ومحتاج دعوات الجميع حتى يعود لنا بالسلامة".

وأختتم:" عدم الافاقه بدأ يتخفف منذ الأمس وبدأ الفريق الطبي في تخفيف الأدوية المخدرة وبإذن الله قريبًا يكون وسطنا بإذن الله".