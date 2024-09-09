من يتصدر هدافي التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي» ترتيب هدافي التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، وذلك قبل بداية مباريات اليوم الإثنين.

وتشهد مباريات اليوم، مواجهات قوية ضمن إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.



ويتصدر النجم المغربي حكيم زياش ترتيب هدافي التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، بعد تسجيله هدفين خلال مباراة وحيدة في التصفيات، وتشهد القائمة تواجد مصري.

ترتيب هدافي تصفيات أمم إفريقيا:

1 - حكم زياش - المغرب - هدفين

2 - اديمولا لوكمان - نيجيريا - هدفين

3 - جيان فيليب كراسو - ساحل العاج - هدفين

4 - لويس مافوتا - جمهورية إفريقيا الوسطى- هدفين

5- محمد بن رمضان- تونس- هدف

5 - رامي ربيعة - مصر - هدف

6- إبراهيم عادل- مصر- هدف.