نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مصدر مقرب من الجابوني أرون بوبيندزا ينفي انتقاله للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مصدر مقرب من اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، إتمام الزمالك التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرا إلى أن الصفقة لم تحسم بعد.

وأوضح المصدر، أن كل ما يتردد بشأن تعاقد نادي الزمالك مع المهاجم أرون بوبيندزا غير صحيح، مضيفا أن المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين.

وكانت قد ظهرت تقارير، تشير بإتمام نادي الزمالك التعاقد مع المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، بعد التوقيع على اتفاقية التعاقد من اللاعب.

وكان قد أعلن نادي الزمالك مساء اليوم، عن وصول البطاقة الدولية للمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، عقب توقيعه بشكل رسمي على اتفاقية التعاقد، وذلك تمهيدا لضمه خلال الصيف.

ونشر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "X" صورة للاعب وعلق عليها: "بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".

وأرسل نادي الزمالك تذاكر الطيران إلى اللاعب تمهيدًا لحضوره إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.