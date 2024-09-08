نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية بعد اكتساح سويسرا برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا على نظيره منتخب سويسرا في المباراة التي لعبت بين المنتخبين مساء اليوم على ملعب جنيف.

وواجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب سويسرا مساء اليوم في الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وفاز منتخب إسبانيا برباعية مقابل هدف وحيد سجله منتخب سويسرا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

ونستعرض معكم متابعي موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، ترتيب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على سويسرا برباعية.

ترتيب مجموعة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية بعد مواجهة سويسرا اليوم

1- الدنمارك برصيد ست نقاط

2- إسبانيا برصيد أربع نقاط

3- صربيا برصيد نقطة

4- سويسرا دون نقاط