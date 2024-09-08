شريف أشرف: صفقات الزمالك مميزة.. وفوز المنتخب على كاب فيردي هام لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر قدم أداءا مميزا أمام كاب فيردي، مشددا على أن الفوز هام والحصول على الثلاث نقاط خطوة للأمام خلال المرحلة المقبلة.

شريف أشرف: صلاح سيشارك كمهاجم أمام بوتسوانا

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تشكيل المنتخب فاجئني لكن الفاعلية الهجومية أثبتت صحة وجهة نظر حسام حسن، واستطاع تغيير مراكز اللاعبين وإرباك حسابات المنافس".

وأضاف: "أتوقع أن يدفع حسام حسن بمحمد صلاح في مركز رأس الحربة أمام بوتسوانا، وأتمني التوفيق للفراعنة خلال الفترة المقبلة"..

وأوضح: "مجلس الإدارة قدم مجهود كبير في رفع إيقاف القيد وإبرام تعاقدات مميزة في مراكز يحتاجها الفريق وأتمنى التعاقد مع مدافع في الميركاتو الصيفي".