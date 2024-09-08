نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعاقد الزمالك مع التونسي نعيم السليتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك خلال تصريحات صحفية مساء اليوم، عن حقيقة اهتمام الزمالك بالحصول على خدمات نعيم السليتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت قد نشرت صحيفة "ستاد الدوحة" القطرية تقرير، تشير فيه باقتراب انتقال نعيم السليتي إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الميركاتو الحالي.

وأوضح المصدر، أنه بالفعل هناك محادثات بين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، والنجم التونسي نعيم السليتي، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال الصيف.

وأشار المصدر، أن صفقة تعاقد الزمالك مع نعيم السليتي لم يتم حسمها بشكل رسمي كما ذكرت بعض التقارير، والصفقة مازالت في بدايتها.

وأضاف المصدر، أنه في حال إتمام الصفقة سيتم الاستغناء عن خدمات المهاجم البنيني سامسون أكينولا بشكل رسمي، وذلك من أجل تفريغ مكان للأجانب في قائمة الفريق.

وتعمل إدارة نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على تسويق المهاجم سامسون أكينولا، من أجل الاستفادة المالية من اللاعب بدلا من رحيله بشكل مجاني.