نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع محمود متولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع مدافع النادى الاهلى منتخب مصر السابق محمود متولى.

الاتحاد السكندري يدعم دفاعه بضم محمود متولي

ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى والتي تمتد لموسمين.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح وموافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو والكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى.

وتعتبر صفقه محمود متولى هى الحادية عشر للاتحاد السكندرى فى الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد التعاقد مع كلا من: حامد الجابرى لاعب خط الوسط وإسلام سمير الجناح الأيمن قادمين من حرس الحدود، مروان داوود ظهير أيمن انبى، عمرو جمعه مهاجم رايه، أحمد الشيمى، عبد الرحمن خالد " جبنه" لاعبا خط وسط المقاولون العرب،هشام عادل" بلحه" جناح مودرن سبورت، عبد الله بكرى مدافع زد، أحمد أيمن الضهير الأيمن للنجوم وكريم يحيى لاعب الداخلية.