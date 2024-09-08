الاتحاد السكندرى يتعاقد مع محمود متولى لموسمين

و يُعد " متولى " أحد أفضل المدافعين بالدورى المصرى وصاحب أداء ثابت ومميز فى هذا المركز، ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى والتي تمتد لموسمين.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة