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أحمد جودة - القاهرة - الاتحاد السكندرى يتعاقد مع محمود متولى لموسمين
أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق محمود متولى .
و يُعد " متولى " أحد أفضل المدافعين بالدورى المصرى وصاحب أداء ثابت ومميز فى هذا المركز، ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى والتي تمتد لموسمين.
وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح وموافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو والكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى