مودريتش يصل لرقم تاريخي بعد مشاركة في مباراة كرواتيا وبولندا

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أحمد جودة - القاهرة - وصل لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد، لرقم مميز بعد مشاركته اليوم أمام بولندا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

مودريتش يعزز رقمه القياسي

تواجد مودريتش، في تشكيل كرواتيا الأساسي الذي يخوض مواجهة بولندا، مساء اليوم الأحد.

وأصبح لوكا مودريتش، هو ثاني أكثر لاعب أوروبي مشاركة في التاريخ بـ180 مباراة دولية، بعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي بلغ عدد مبارياته 213.

وعزز مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، رقمه القياسي كأكثر لاعب مشاركةً مع بلاده عبر التاريخ.

ويشارك منتخب كرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية بمجموعة تضم إسكتلندا وبولندا والبرتغال.