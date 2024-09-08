نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة الأولى لفريق كرة القدم بطنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت لجنة الكرة بنادي طنطا برئاسة المحاسب محمد أبو فريخة القائمة الأولي للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2025/2024.

وكانت لجنة الكرة والني تضم كلا من كابتن علاء عكاشة والمستشار محمد صدفي والدكتور أحمد شمس قد آجتمعت ظهر اليوم مع محمد من حليم المدير القني وتم التنسيق لإرسال القائمة والتي ضمت كلا من:

أحمد شوقي موسي، طاهر رمضان، مصطفي الكومي،حسام غالي، محمد حسام الشرخة، ساهر عبد المنعم، شهاب فتحي، محمد السيد، محمد رمضان، أحمد السيد، حسون محمد، نصر عيد الرازق، محمد عوض رزق، محمد محسن شيكا، محمد سعيد عبد العال، أقطاي عبذ الله، محمد فاتح بوجي، عمر الشباسي، عمر إبراهيم عيسي، إسلام نبيل لطفي، ميدو جمال، أحمد ياسر عجور، محمد نبيل طلبه، كريم أسامة، ميدو شتات، أسامة النجار

