العراق يعلّق كافة أنشطته باتحاد غرب آسيا
قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تعليق كافة أنشطته في اتحاد غرب آسيا احتجاجا على قرار الأخير بإقصاء المنتخب العراقي للناشئين من نصف نهائي بطولة غرب آسيا بحجة التلاعب بأعمار اللاعبين واعتباره خاسرا أمام لبنان والأردن، حسب بيانه الرسمي.
وذكر البيان "إن الاتحادَ العراقيّ إذ يستنكر هذا القرار المُجحف بحقّ منتخب الناشئين فإنه يؤكد على احتفاظه بحقه القانونيّ في الدفاعِ أمام الاتحادين الآسيوي والدولي، فضلاً عن امتلاكه الإثباتات التي تدحض القرار الظالم لاتحاد غرب آسيا، وسيقوم بنشر الأوراق الرسمية التي تؤكد سلامةَ موقفه".
وأضاف "ووفقا لما قرره اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، فإن الاتحاد العراقي لكرة القدم قررَ تعليق أنشطته ومشاركاته كافة في جميع بطولات اتحاد غرب آسيا نتيجةً لسياسةِ هذا الاتحاد التي ابتعدت كل البُعد عن المهنية ومبادئ العمل الرياضي التي كنا نُمنّي النفس أن ينتهجها اتحاد غرب آسيا".
من جهته، ذكر رئيس الوفد العراقي جلال خلف أن "هذا القرار مصطنع ولن يهز عزيمتنا أو يسلب حقوقنا في وضح النهار".
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