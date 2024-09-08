عاجل.. تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اسكتلندا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال واسكتلندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز، روبن دياز، إيناسيو، نيلسون سيميدو.

خط الوسط: جواو بالينيا، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم، ديوجو جوتا، رافائيل لياو، بيدرو نيتو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:- ديوجو دالوت، كريستيانو رونالدو، بيدرو جونسالفيس، جواو فيليكس، خوسيه سا، ريناتو فيجا، تياجو سانتوس، جواو نيفيس، فرانسيسكو ترينكاو، روبن نيفيس، روي سيلفا، جيوفاني كيندا

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال ضد اسكتلندا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.